Судейская бригада на матч «Велес» — «Ротор» собрана. На «Авангарде» в Домодедово ждут бескомпромиссный матч

3 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово состоится матч 4‑го тура чемпионата России среди команд Первой лиги. Московский «Велес» на своём поле примет волгоградский «Ротор». Противостояние обещает стать одним из самых непредсказуемых в туре: обе команды пока демонстрируют лишь часть своего потенциала, оставляя главный козырь в резерве, а потому окончательный сценарий встречи остаётся предметом споров и догадок.