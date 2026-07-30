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В Перми на два месяца закрыли «Восточную шаурму»

Сотрудники краевого Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм в павильоне «Восточная Шаурма», расположенном на ул. Крупской, 40 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники краевого Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм в павильоне «Восточная Шаурма», расположенном на ул. Крупской, 40 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мотовилихинский суд Перми на основании выводов Роспотребнадзора вынес постановление о приостановке работы «Восточной шаурмы» на 60 суток. Решение суда направлено на исполнение судебным приставам.

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