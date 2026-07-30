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Опубликована программа «Столицы Закатов» на предстоящие выходные

В субботу, 1 августа, все желающие отправятся в гастрономическое путешествие.

Источник: Нижегородская правда

1 и 2 августа в Нижнем Новгороде продолжится музыкальный фестиваль «Столица Закатов». О том, как пройдут выходные для туристов и жителей города, рассказали в соцсетях мероприятия.

Культурная программа начнется еще в пятницу вечером, 31 июля. В Кремле пройдет выступление артистки Кристины Фиш, а немного позже напротив Академии Маяк гостей фестиваля порадует группа «МИШУРА».

В субботу, 1 августа, все желающие отправятся в гастрономическое путешествие. Для этого нужно будет продегустировать вкусные блюда и купить сувениры на «Гастрономической Рождественской». А уже вечером на Ярмарке на сцене выступит Ольга Агафонцева. Затем на набережной Федоровского пройдет концерт дуэта SEVEN RAYS и напротив Академии Маяк — выступление артиста Andrey Adamovich.

2 августа среди талантливых музыкантов на «Соло на закате» будут Полина Леонькина на набережной Федоровского и Sergey Baribun напротив Академии Маяк. Кроме того, все вечера на выходных пройдут с концертами фестиваля Summer Sound х билайн. В пятницу песни исполнит Дельфин, за ним в субботу на сцену выйдет группа «Комната Культуры», а в воскресенье — рэпер Хаски.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали, как прошел первый VK Fest в Нижнем Новгороде.