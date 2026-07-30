Опубликована программа «Столицы Закатов» на предстоящие выходные

В субботу, 1 августа, все желающие отправятся в гастрономическое путешествие. Для этого нужно будет продегустировать вкусные блюда и купить сувениры на «Гастрономической Рождественской». А уже вечером на Ярмарке на сцене выступит Ольга Агафонцева. Затем на набережной Федоровского пройдет концерт дуэта SEVEN RAYS и напротив Академии Маяк — выступление артиста Andrey Adamovich.