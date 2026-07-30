Уровень Амура у Хабаровска может достичь неблагоприятных отметок к 5 августа

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опубликовало рекомендации. Необходимо очистить от мусора водосбросные канавы на своей и прилегающей территории. Ценные вещи, технику и мебель поднять на возвышенность, второй этаж или чердак. Заготовить мостки, доски и опоры для обустройства проходов к дому и надворным постройкам. Освободить подвалы от имущества и продовольствия. Вывести животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место. Создать уплотнения в притворах дверей и окон подвальных, цокольных и первых этажей, закрыть вентиляционные отверстия. Также рекомендуется убрать урожай с огородов.