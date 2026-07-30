Уровень Амура у Хабаровска может достичь неблагоприятных отметок к 5 августа

В Хабаровском крае сохраняется напряжённая паводковая обстановка. По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни рост уровня воды в Амуре продолжится. К 5−8 августа у краевого центра он может достичь отметок 430−450 сантиметров. Неблагоприятное явление наступает при 450 сантиметрах, опасное — при 600 сантиметрах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
При достижении таких отметок существует вероятность подтопления низких мест на островной части Хабаровска — островов Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Спасатели предупреждают владельцев дачных участков и домов, расположенных в низинах, о необходимости заранее подготовиться к возможному подъёму воды.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю опубликовало рекомендации. Необходимо очистить от мусора водосбросные канавы на своей и прилегающей территории. Ценные вещи, технику и мебель поднять на возвышенность, второй этаж или чердак. Заготовить мостки, доски и опоры для обустройства проходов к дому и надворным постройкам. Освободить подвалы от имущества и продовольствия. Вывести животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место. Создать уплотнения в притворах дверей и окон подвальных, цокольных и первых этажей, закрыть вентиляционные отверстия. Также рекомендуется убрать урожай с огородов.
Туристам и рыбакам спасатели советуют воздержаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки. В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб 112.
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