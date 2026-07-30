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Путь к вантовому мосту в Красноярске станет безопаснее для пешеходов

Жители Красноярска будут безопаснее добираться до вантового моста на остров Татышев. Для тех, кто идет со стороны улицы Конституции, под.

Жители Красноярска будут безопаснее добираться до вантового моста на остров Татышев. Для тех, кто идет со стороны улицы Конституции, под путепроводом на улицу Белинского сделают пешеходный переход и островок безопасности. Об этом в своем канале сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Обустраиваем сейчас под сооружением в районе ул. Конституции СССР «зебру» и островок безопасности. Меняем и угол поворотного шлюза — водители сразу будут выезжать на свою полосу, без лишних маневров. Полностью работы закончим в августе, — рассказал о реконструкции участка мэр. Он отметил, что позаботиться о безопасности пешеходов попросили жители города.