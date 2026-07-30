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Британцы нашли в подвале £1000 и сыграли в Монополию

Пара в Британии нашла в подвале более тысячи фунтов.

Супруги Луиза и Дэн из Великобритании нашли в подвале своего дома, построенного до 1900 года, более тысячи фунтов стерлингов, сообщает Newsweek. За кирпичной стеной скрывалась старая банка из-под краски с пачкой банкнот номиналом в пять фунтов, датированных 1970-ми годами. Сначала пара использовала купюры для игры в «Монополию», а затем обратилась в банк.

Луиза отметила, что банка источала аммиачный запах, что сначала напугало семью. Вскрыв её, они обнаружили деньги.

Общая сумма превысила тысячу фунтов стерлингов (более 104 тыс. рублей). Супруги высушили купюры и немного повеселились, играя ими в настольную игру.

По словам Луизы, находка пришлась как нельзя кстати: она недавно потеряла работу. Деньги позволили оплатить часть счетов и порадовать детей.

Пара не раскрыла, удалось ли обменять старые банкноты в банке. В Британии купюры старого образца обычно принимают к обмену, но не всегда.

В 2025 году в Британии уже находили клад викторианских монет под половицами дома. Кроме того, в мае 2026 года кладоискатель обнаружил золотое кольцо IV века с богиней победы в поле в Восточной Англии. Также археологи нашли монету возрастом 1740 лет на стройке в Британии.

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