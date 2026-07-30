Британцы нашли в подвале £1000 и сыграли в Монополию

Супруги Луиза и Дэн из Великобритании нашли в подвале своего дома, построенного до 1900 года, более тысячи фунтов стерлингов, сообщает Newsweek. За кирпичной стеной скрывалась старая банка из-под краски с пачкой банкнот номиналом в пять фунтов, датированных 1970-ми годами. Сначала пара использовала купюры для игры в «Монополию», а затем обратилась в банк.