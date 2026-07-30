Жителю Красноярска выплатили 300 тысяч рублей за травму на производстве

Несчастный случай произошел, когда мужчина трудился в добывающей организации, расположенной в соседнем регионе. В ходе служебной поездки автомобиль, в котором он находился, наехал на глубокую выбоину на дороге, из-за чего машину несколько раз сильно подбросило. Водитель и пассажир ощутили резкую боль в пояснице. Прибыв на место, пострадавший сразу же пожаловался на плохое самочувствие, и врачи подтвердили наличие травм.