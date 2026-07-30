Пенсионерка из Ванинского района перевела мошенникам 43 тысячи рублей за «выгодные инвестиции»

Доверившись обещаниям, женщина перевела на указанные счета около 43 тысяч рублей. Осознание того, что она стала жертвой обмана, пришло только после разговора с дочерью. Родственница сразу поняла, что мать столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию.