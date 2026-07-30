Пенсионерка из Ванинского района перевела мошенникам 43 тысячи рублей за «выгодные инвестиции»

В Ванинском районе Хабаровского края 67-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка перевела аферистам более 43 тысяч рублей, поверив обещаниям лёгкого заработка на инвестициях. В полицию она обратилась только после того, как поговорила с дочерью. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказала потерпевшая, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он предложил сделать выгодные вложения, которые должны были повысить уровень жизни. Через некоторое время аферисты перезвонили снова и убедили пенсионерку установить на телефон специальные приложения для проведения операций.
Доверившись обещаниям, женщина перевела на указанные счета около 43 тысяч рублей. Осознание того, что она стала жертвой обмана, пришло только после разговора с дочерью. Родственница сразу поняла, что мать столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Полиция устанавливает личности злоумышленников.
В УМВД России по Хабаровскому краю напоминают: сотрудники инвестиционных компаний никогда не звонят клиентам с предложениями установить посторонние приложения и перевести деньги на неизвестные счета. Если вас просят сделать это — прерывайте разговор. Не дайте себя обмануть!
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