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Ростовские вузы в лидерах по популярности среди абитуриентов

В приемную кампанию 2026 года Ростов-на-Дону вошел в топ‑10 городов России по числу поданных заявлений на бюджетные места.

В приемную кампанию 2026 года Ростов-на-Дону вошел в топ‑10 городов России по числу поданных заявлений на бюджетные места.

Ростовская область вновь подтверждает свое лидерство в сфере высшего образования. По данным Минобрнауки РФ, вузы донской столицы — одни из самых востребованных в стране. Ростов-на-Дону занял 6-е место после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска по количеству желающих поступить в высшие учебные заведения города.

«53 тысячи абитуриентов выбрали ростовские вузы. Это хороший показатель, который говорит о доверии к донскому образованию. Причем количество абитуриентов, подавших заявления в Ростове, более чем в 3 раза превышает количество выпускников 11-х классов Ростовской области в этом году. Это демонстрирует интерес молодежи из других регионов к донским вузам», — сказал губернатор Юрий Слюсарь.

В этом году в числе наиболее популярных направлений подготовки: инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии.

Прием заявлений абитуриентов для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершения. Впереди — конкурсные списки и зачисление.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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