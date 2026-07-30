Ростовские вузы в лидерах по популярности среди абитуриентов

«53 тысячи абитуриентов выбрали ростовские вузы. Это хороший показатель, который говорит о доверии к донскому образованию. Причем количество абитуриентов, подавших заявления в Ростове, более чем в 3 раза превышает количество выпускников 11-х классов Ростовской области в этом году. Это демонстрирует интерес молодежи из других регионов к донским вузам», — сказал губернатор Юрий Слюсарь.