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Женщина потеряла сознание на открытии Аллеи Героев в Советской Гавани

Росгвардейцы успели подхватить 73-летнюю женщину и доставили её в больницу.

В Хабаровском крае во время массового мероприятия в Советской Гавани 73-летняя женщина потеряла сознание. Росгвардейцы, обеспечивавшие охрану порядка, успели подхватить пенсионерку и не дали ей упасть на землю, сообщает hab.aif.ru.

28 июля сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими обеспечивали безопасность на церемонии открытия Аллеи Героев в память об участниках специальной военной операции.

Во время мероприятия одной из присутствовавших женщин резко стало плохо. По предварительным данным, ухудшение самочувствия могло быть связано с высокой температурой воздуха. 73-летняя пенсионерка начала терять сознание.

Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии успели подхватить женщину. После этого они убедились, что ее можно безопасно транспортировать, и вызвали ближайший наряд вневедомственной охраны.

Росгвардейцы доставили жительницу Советской Гавани в районную больницу на патрульном автомобиле. Медики оказали пенсионерке необходимую помощь.

Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.