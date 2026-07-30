Женщина потеряла сознание на открытии Аллеи Героев в Советской Гавани

В Хабаровском крае во время массового мероприятия в Советской Гавани 73-летняя женщина потеряла сознание. Росгвардейцы, обеспечивавшие охрану порядка, успели подхватить пенсионерку и не дали ей упасть на землю, сообщает hab.aif.ru.
28 июля сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими обеспечивали безопасность на церемонии открытия Аллеи Героев в память об участниках специальной военной операции.
Во время мероприятия одной из присутствовавших женщин резко стало плохо. По предварительным данным, ухудшение самочувствия могло быть связано с высокой температурой воздуха. 73-летняя пенсионерка начала терять сознание.
Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии успели подхватить женщину. После этого они убедились, что ее можно безопасно транспортировать, и вызвали ближайший наряд вневедомственной охраны.
Росгвардейцы доставили жительницу Советской Гавани в районную больницу на патрульном автомобиле. Медики оказали пенсионерке необходимую помощь.
Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.