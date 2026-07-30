Женщина потеряла сознание на открытии Аллеи Героев в Советской Гавани

В Хабаровском крае во время массового мероприятия в Советской Гавани 73-летняя женщина потеряла сознание. Росгвардейцы, обеспечивавшие охрану порядка, успели подхватить пенсионерку и не дали ей упасть на землю, сообщает hab.aif.ru.