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МЧС предупреждает белорусов о жаре в четверг

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Максимальная температура воздуха достигнет в четверг местами по юго-западу Беларуси +30°С, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 69% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности жары — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.

Кроме того, жаркая погода может стать причиной возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.

Также появляется риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни, повышается вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде при купании.

По прогнозам Белгидромета, в четверг установится переменная облачность и будет без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха составит +23… +29°С, местами по юго-западу воздух прогреется до +30°С.

В Минске сегодня также ожидается переменная облачность и без дождей. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице +14…+16°С, днем столбик термометра поднимется до отметки +24…+26°С, а в вечернее время немного опустится — до +19…+21°С.

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