МЧС предупреждает белорусов о жаре в четверг

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности жары — отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, а также аварии на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс.
Кроме того, жаркая погода может стать причиной возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи.
Также появляется риск увеличения заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обостряются сердечно-сосудистые болезни, повышается вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде при купании.
По прогнозам Белгидромета, в четверг установится переменная облачность и будет без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха составит +23… +29°С, местами по юго-западу воздух прогреется до +30°С.
В Минске сегодня также ожидается переменная облачность и без дождей. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +14…+16°С, днем столбик термометра поднимется до отметки +24…+26°С, а в вечернее время немного опустится — до +19…+21°С.