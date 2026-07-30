WSJ: новые удары США по Ирану не значат возобновления боевых действий

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие завершили новую серию ударов по территории Ирана. В ходе ударов США были поражены десятки объектов КСИР, в том числе военные командные пункты, позиции с ракетным и беспилотным вооружением, береговые объекты наблюдения и обороны, а также инфраструктура военно-морских сил.