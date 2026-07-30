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WSJ: новые удары США по Ирану не значат возобновления боевых действий

В США объяснили значение последних ударов американской армии по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Удары американской армии, нанесенные в ночь на 30 июля по территории Ирана, не означали возобновления масштабных военных действий. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники агентства подчеркивают, что хотя последние удары были мощнее предыдущих, но не свидетельствовали о возвращении к крупномасштабным боевым операциям.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие завершили новую серию ударов по территории Ирана. В ходе ударов США были поражены десятки объектов КСИР, в том числе военные командные пункты, позиции с ракетным и беспилотным вооружением, береговые объекты наблюдения и обороны, а также инфраструктура военно-морских сил.

Сайт KP.RU сообщал, что военные США и Саудовской Аравии нанесли удар по проиранским группам в Ираке.

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