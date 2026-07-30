Главный врач Илья Арония, терапевт Ольга Лубягина и водитель Николай Моисеев из районной больницы района имени Лазо получили медаль Профессионального союза работников здравоохранения РФ «За помощь фронту». Награду им вручили за личный вклад в организацию сбора и отправки помощи, изготовление предметов военно-технического и бытового назначения, а также всестороннюю поддержку участников специальной военной операции. С 2025 года коллектив больницы отправил бойцам более 40 посылок: рации, прицелы, дроны, мотоцикл. Каждый месяц уходит по 2−4 автомобиля помощи. Общий вес грузов превысил 50 тонн. Помощь направляют не только военным, но и гражданским жителям приграничных территорий — одежду, игрушки для детских домов. Главный врач Илья Арония на вопрос, почему так важно заниматься этой работой, отвечает просто: «Потому что нам нужна Победа». Медаль получила и Валерия Киселева — начальник отдела правовой и кадровой работы больницы. Она основала благотворительный фонд «Валерия», который при участии жителей края передает бойцам медикаменты, автомобили, квадроциклы, дроны и генераторы. Общая сумма помощи превысила 8 млн рублей. С начала 2025 года силами профсоюзных организаций и волонтеров в зону СВО отправлены: 3 автомобиля УАЗ, 13 винтовок против дронов, 2 тысячи патронов, квадроцикл, два мотоцикла, 7 тысяч единиц медикаментов, более 1,3 тысячи продуктовых наборов. За все время СВО профсоюзные организации здравоохранения края организовали свыше 50 отправок гуманитарных грузов общим весом более 100 тонн.
Сотрудники больницы района имени Лазо награждены медалью «За помощь фронту»
Главный врач Илья Арония, терапевт Ольга Лубягина и водитель Николай Моисеев из районной больницы района имени Лазо получили медаль Профессионального союза работников здравоохранения РФ «За помощь фронту». Награду им вручили за личный вклад в организацию сбора и отправки помощи, изготовление предметов военно-технического и бытового назначения, а также всестороннюю поддержку участников специальной военной операции. С 2025.