Сотрудники больницы района имени Лазо награждены медалью «За помощь фронту»

Главный врач Илья Арония, терапевт Ольга Лубягина и водитель Николай Моисеев из районной больницы района имени Лазо получили медаль Профессионального союза работников здравоохранения РФ «За помощь фронту». Награду им вручили за личный вклад в организацию сбора и отправки помощи, изготовление предметов военно-технического и бытового назначения, а также всестороннюю поддержку участников специальной военной операции. С 2025 года коллектив больницы отправил бойцам более 40 посылок: рации, прицелы, дроны, мотоцикл. Каждый месяц уходит по 2−4 автомобиля помощи. Общий вес грузов превысил 50 тонн. Помощь направляют не только военным, но и гражданским жителям приграничных территорий — одежду, игрушки для детских домов. Главный врач Илья Арония на вопрос, почему так важно заниматься этой работой, отвечает просто: «Потому что нам нужна Победа». Медаль получила и Валерия Киселева — начальник отдела правовой и кадровой работы больницы. Она основала благотворительный фонд «Валерия», который при участии жителей края передает бойцам медикаменты, автомобили, квадроциклы, дроны и генераторы. Общая сумма помощи превысила 8 млн рублей. С начала 2025 года силами профсоюзных организаций и волонтеров в зону СВО отправлены: 3 автомобиля УАЗ, 13 винтовок против дронов, 2 тысячи патронов, квадроцикл, два мотоцикла, 7 тысяч единиц медикаментов, более 1,3 тысячи продуктовых наборов. За все время СВО профсоюзные организации здравоохранения края организовали свыше 50 отправок гуманитарных грузов общим весом более 100 тонн.