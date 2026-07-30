30 июля на стройплощадке Партизанской ГРЭС при проведении высотных работ погиб сотрудник подрядной организации. Мужчина сорвался с высоты и скончался на месте. Правоохранители и Госинспекция труда проверят, соблюдались ли правила безопасности при проведении высотных работ. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18736550840901.mp4
Строитель сорвался с высоты и погиб на ГРЭС в Приморье
30 июля на стройплощадке Партизанской ГРЭС при проведении высотных работ погиб сотрудник подрядной организации. Мужчина сорвался с высоты и скончался на месте. Правоохранители и Госинспекция труда проверят, соблюдались ли правила безопасности при проведении высотных работ.