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Строитель сорвался с высоты и погиб на ГРЭС в Приморье

30 июля на стройплощадке Партизанской ГРЭС при проведении высотных работ погиб сотрудник подрядной организации. Мужчина сорвался с высоты и скончался на месте. Правоохранители и Госинспекция труда проверят, соблюдались ли правила безопасности при проведении высотных работ.

30 июля на стройплощадке Партизанской ГРЭС при проведении высотных работ погиб сотрудник подрядной организации. Мужчина сорвался с высоты и скончался на месте. Правоохранители и Госинспекция труда проверят, соблюдались ли правила безопасности при проведении высотных работ. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18736550840901.mp4