Строитель сорвался с высоты и погиб на ГРЭС в Приморье

30 июля на стройплощадке Партизанской ГРЭС при проведении высотных работ погиб сотрудник подрядной организации. Мужчина сорвался с высоты и скончался на месте. Правоохранители и Госинспекция труда проверят, соблюдались ли правила безопасности при проведении высотных работ.