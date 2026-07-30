Супруги из Британии нашли более £1 тыс. в замурованной комнате собственного дома

Луиза и её муж Дэн живут в доме, построенном до 1900 года. В подвале они обнаружили заложенный кирпичами проход. За стеной находилась комната, заполненная углём. Разбирая уголь, Дэн нашёл банку из-под краски с запахом аммиака. Супруги несколько месяцев не решались её открыть. Позднее они сделали это вместе с детьми.