В Волгограде отменили семичасовую беспилотную опасность

Действовавший более семи часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.
О возможном налете БПЛА жителей региона предупредили уже после полуночи. Угроза удара действовала до 07:33.
Волгоградский аэропорт всю ночь работал в привычном формате. Несмотря на отсутствие официальных ограничений, утром четверга в авигавани задерживаются пять рейсов.
Фото Андрея Поручаева.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше