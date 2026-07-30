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В Волгограде отменили семичасовую беспилотную опасность

Действовавший более семи часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

Действовавший более семи часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

О возможном налете БПЛА жителей региона предупредили уже после полуночи. Угроза удара действовала до 07:33.

Волгоградский аэропорт всю ночь работал в привычном формате. Несмотря на отсутствие официальных ограничений, утром четверга в авигавани задерживаются пять рейсов.

Фото Андрея Поручаева.

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