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Красноярец отсудил 300 тысяч у добывающей компании за травму на производстве

Житель Красноярска получил 300 тысяч рублей компенсации за вред здоровью, причиненный на производстве.

Житель Красноярска получил 300 тысяч рублей компенсации за вред здоровью, причиненный на производстве. Об этом сообщили в краевой службе судебных приставов.

Мужчина работал в добывающей компании в соседнем регионе. Во время служебной поездки автомобиль попал в глубокую выбоину, машину несколько раз подбросило, и работник почувствовал сильную боль в пояснице. На месте он сразу сообщил о плохом самочувствии, медосвидетельствование подтвердило наличие травм.

Расследование установило, что причиной несчастного случая стали нарушения правил охраны труда со стороны работодателя. Суд взыскал с компании в пользу пострадавшего 300 тысяч рублей.

В добровольный срок деньги не поступили, тогда пристав арестовал счета компании. После этого руководство погасило задолженность в полном объеме.

Средства перевели взыскателю, исполнительное производство закрыли.

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