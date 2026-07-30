Красноярец отсудил 300 тысяч у добывающей компании за травму на производстве

Мужчина работал в добывающей компании в соседнем регионе. Во время служебной поездки автомобиль попал в глубокую выбоину, машину несколько раз подбросило, и работник почувствовал сильную боль в пояснице. На месте он сразу сообщил о плохом самочувствии, медосвидетельствование подтвердило наличие травм.