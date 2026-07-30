Красноярец отсудил 300 тысяч у добывающей компании за травму на производстве

Житель Красноярска получил 300 тысяч рублей компенсации за вред здоровью, причиненный на производстве. Об этом сообщили в краевой службе судебных приставов.
Мужчина работал в добывающей компании в соседнем регионе. Во время служебной поездки автомобиль попал в глубокую выбоину, машину несколько раз подбросило, и работник почувствовал сильную боль в пояснице. На месте он сразу сообщил о плохом самочувствии, медосвидетельствование подтвердило наличие травм.
Расследование установило, что причиной несчастного случая стали нарушения правил охраны труда со стороны работодателя. Суд взыскал с компании в пользу пострадавшего 300 тысяч рублей.
В добровольный срок деньги не поступили, тогда пристав арестовал счета компании. После этого руководство погасило задолженность в полном объеме.
Средства перевели взыскателю, исполнительное производство закрыли.
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