Губернатор Прикамья проверил восстановительные работы в зоне паводка

Дмитрий Махонин 29 июля посетил Октябрьский округ, чтобы оценить ход восстановительных работ после паводка и организацию выплат пострадавшим, сообщили в правительстве Пермского края.
В Октябрьском округе продолжается ликвидация последствий паводка. Специалисты Минстроя оценивают повреждённые дома. Тем, кто не сможет восстановить жильё, предложат выплату или построят новое.
На особом контроле — выплаты пострадавшим. На первоочередные нужды уже перечислено по 15 тысяч рублей на 371 заявление. Приём заявлений продолжается.
За утрату движимого имущества (мебель, техника, дрова) подано 231 заявление. Компенсация — до 200 тысяч рублей — будет выплачена в конце этой или начале следующей недели. Также принимают заявления на компенсацию утраченного урожая и повреждённых заборов — до 25 тысяч на домовладение. По решению властей пострадавшим предоставят холодильники и плиты взамен утерянных.
Волонтёры помогают с доставкой гуманитарной помощи и расчисткой территорий. Региональный оператор ПРО ТКО установил шесть контейнеров для крупногабаритного мусора.
Жители могут обратиться за помощью в Территориальные управления Минтрудсоцразвития: в Октябрьском (улица Ленина, 62) и в Кыну (г. Лысьва, ул. Мира, 26). За компенсацией урожая — в сектор гражданской безопасности администрации Октябрьского округа (п. Октябрьский ул. Ленина, 57, каб. 308).
Напомним, Олесю Косареву, которую унесло водой в первые дни паводка в Кыну, нашли погибшей спустя 15 дней поисков. Отец девушки рассказал, какой художница была при жизни. Подробнее — в материале.