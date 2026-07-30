Губернатор Прикамья проверил восстановительные работы в зоне паводка

За утрату движимого имущества (мебель, техника, дрова) подано 231 заявление. Компенсация — до 200 тысяч рублей — будет выплачена в конце этой или начале следующей недели. Также принимают заявления на компенсацию утраченного урожая и повреждённых заборов — до 25 тысяч на домовладение. По решению властей пострадавшим предоставят холодильники и плиты взамен утерянных.