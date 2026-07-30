Стало известно о последствиях атаки ВСУ сегодня ночью на Ростовскую область

Более 40 украинских беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 30 июля. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Дроны уничтожены в Таганроге и восьми районах области: Аксайском, Чертковском, Кашарском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском, Азовском и Красносулинском.
В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка от падения обломков БПЛА пострадал частный дом — повреждены два окна. Губернатор уточнил, что жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, в ночь на 30 июля силы ПВО уничтожили 258 украинских БПЛА над 11 регионами РФ, включая Ростовскую область.
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