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Стало известно о последствиях атаки ВСУ сегодня ночью на Ростовскую область

Более 40 украинских беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 30 июля.

Более 40 украинских беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 30 июля. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Дроны уничтожены в Таганроге и восьми районах области: Аксайском, Чертковском, Кашарском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском, Азовском и Красносулинском.

В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка от падения обломков БПЛА пострадал частный дом — повреждены два окна. Губернатор уточнил, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 июля силы ПВО уничтожили 258 украинских БПЛА над 11 регионами РФ, включая Ростовскую область.

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