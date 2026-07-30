Все банковские карты россиян соберут в единую систему: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября в России заработает единая система учёта платёжных карт, созданная для борьбы с дропперами и мошенническими схемами. Об этом со ссылкой на экспертов финансового рынка пишет РИА Новости в четверг, 30 июля.
В базу попадут все карты, выпущенные российскими банками, независимо от платёжной системы, заявила директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова. Учтут в том числе Visa и Mastercard, а также пластик с истёкшим сроком действия, если банк продолжает его обслуживать.
Через год, с 1 сентября 2027-го, россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. После достижения лимита банк откажет в оформлении новой, пока владелец не закроет одну из прежних. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, тем, кто к этому моменту превысит установленную планку, принудительно избавляться от лишних платёжных инструментов не придётся.
Через год, с 1 сентября 2027-го, россияне смогут иметь не более 20 банковских карт. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, мера затронет лишь новые заявки. Если человек уже достиг лимита, банк откажет в выдаче очередного платёжного инструмента, пока клиент не аннулирует один из действующих.
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