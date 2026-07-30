Все банковские карты россиян соберут в единую систему: что изменится с 1 сентября

Через год, с 1 сентября 2027-го, россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. После достижения лимита банк откажет в оформлении новой, пока владелец не закроет одну из прежних. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, тем, кто к этому моменту превысит установленную планку, принудительно избавляться от лишних платёжных инструментов не придётся.