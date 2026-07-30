Мать Елены Блиновской расплакалась после отказа суда смягчить наказание дочери

После решения суда мать блогера Елены Блиновской не смогла сдержать слез и эмоционально прокомментировала отказ в отсрочке наказания для дочери.
— У дочери было две дырки в сердце. И у внучки то же самое! Я говорю, что моих детей просто уничтожают! — сказала журналистам Нина Останина после заседания.
Брат осужденной Александр Останин рассказал, что давно не общался с сестрой и узнает новости о ней в основном от родителей. По его словам, семья может пользоваться квартирами, однако банковские счета по-прежнему находятся под арестом, передает StarHit.
Блиновскую осудили на пять лет в марте прошлого года. Блогера также оштрафовали на один миллион рублей и запретили заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Позднее ей снизили срок отбывания наказания на полгода.
29 июля второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты и оставил приговор в силе. В этот же день в Сети появились свежие кадры блогерши из колонии. Блиновская снова попросила об отсрочке отбывания наказания. Она объяснила это тем, что не видит, как растут ее дети.