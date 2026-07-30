Мать Елены Блиновской расплакалась после отказа суда смягчить наказание дочери

29 июля второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты и оставил приговор в силе. В этот же день в Сети появились свежие кадры блогерши из колонии. Блиновская снова попросила об отсрочке отбывания наказания. Она объяснила это тем, что не видит, как растут ее дети.