Несколько зданий хотят снести на проспекте Независимости в Минске. Подробности приводит domovita.by.
Речь идет про старые корпуса Минского часового завода, где уже работают музей и одна из популярных гастроплощадок города.
Вместе с тем самые заметные изменения коснутся производственного корпуса № 3. Речь идет про приземистое трехэтажное здание, которые намерены полностью снести (за исключением подвала) и построить семиэтажный комплекс. Его высота составит 32 метра, а общая площадь — 5200 метров квадратных.
На первом этаже нового здания будут находиться, как ожидается, торговое помещение и медицинский блок. Этажи выше займут офисы, административные помещения, выставочные площадки и конференц-зал.
Изменения также затронут и старый одноэтажный склад химикатов, стоящий в стороне. Его намерены перепрофилировать под медицинский центр со стоматологическими лабораториями. Внутри запланировано разместить два кабинета для зубных техников, а также гипсовочную и комнату для персонала.
Для сотрудников и посетителей предусматривается 78 парковочных мест. Уже существующие зеленые насаждения сохранят, а рядом разобьют новые газоны. Также будет создана безбарьерная среда с лифтами и входами без порогов.
Концепция проекта вынесена на общественное обсуждение. У минчан есть возможность высказать свое мнение до 10 августа на сайте администрации Первомайского района в разделе «Общественные обсуждения», а также в здании администрации по адресу переулок Чорного, 5.
Ранее Мингорисполком сказал, какие дома построят в новом районе Зеленый Бор.
Тем временем «Минскзеленстрой» объяснил островки из плитки вместо деревьев в центре Минска.
Кроме того, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2026 года: вырастут БПМ, пенсии, пособия на детей, увеличится пособие на погребение.