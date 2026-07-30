Несколько зданий хотят снести на проспекте Независимости в Минске

Изменения также затронут и старый одноэтажный склад химикатов, стоящий в стороне. Его намерены перепрофилировать под медицинский центр со стоматологическими лабораториями. Внутри запланировано разместить два кабинета для зубных техников, а также гипсовочную и комнату для персонала.