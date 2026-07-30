«Улыбка России. Улыбка единства»: жителей Хабаровского края приглашают к участию в фотопроекте

Дом народов России запустил общенациональный фотопроект «Улыбка России. Улыбка единства». Участвовать могут все желающие — по одному, парами, семьями, с детьми или внуками. До 6 сентября нужно загрузить портретную или семейную фотографию с улыбкой на сайт улыбкароссии.рф, отметить на карте один или несколько городов, связанных с историей семьи и важными воспоминаниями, и добавить краткие подписи к ним. Профессиональная фотосъемка не требуется, участие бесплатное. По итогам отбора 20 финалистов попадут в информационную кампанию, приуроченную ко Дню народного единства. Их фотографии появятся на виртуальной выставке, в социальных сетях, презентациях и на плакатах. Проект отражает многообразие народов России, семейные истории, преемственность поколений, культурные традиции и общероссийскую гражданскую идентичность.