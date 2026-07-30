В этом году в Советской Гавани отремонтируют 13 дорожных объектов

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено около 235 млн рублей. Общая протяженность попавших под ремонт объектов превышает 9 километров — в этом году Советская Гавань стала лидером в Хабаровском крае по масштабу дорожного ремонта. Причем часть объектов уже отремонтированы, работы на них были завершены досрочно. Это касается проезда Гаражного, а также улиц Ленина и Сахалинской. Общая протяженность отремонтированных дорог превышает 2,3 километра. Не менее активно ремонт ведется и на других объектах. Так, участки улиц Восточной, Пушкина, Киевской, Инженерной, Арсеньева, Колесниченко и Бошняка уже полностью подготовлены к асфальтированию. А на улицах Первомайской и Пограничной уже началась укладка нового асфальта. Ход ремонтных работ в Советской Гавани проверила заместитель губернатора Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева. Она поставила задачу подрядчикам не снижать темп и закончить ремонт всех объектов до конца лета.