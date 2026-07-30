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В Пермском крае введён режим «Беспилотной опасности» утром 30 июля

Также угроза атаки БПЛА действует в соседней Удмуртии.

Режим «Беспилотной опасности» утром 30 июля, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

Особый режим ввели в 09:45. Жителей призывают не поддаваться панике. Также угроза атаки БПЛА действует в соседней Удмуртии.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — рассказали в минтербезе.

Закрыты аэропорты в Кирове и Ижевске.

Напомним, 29 июля был совершён налёт беспилотника на промышленное предприятие Перми. По предварительной информации, пострадавших нет.

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