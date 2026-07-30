В Красноярском крае клещи покусали 366 человек за неделю

В Красноярском крае за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 366 человек, в том числе 20 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
С начала сезона в крае зарегистрировали 15 148 пострадавших от клещей. У 317 человек подтвердились клещевые инфекции, среди заболевших 51 ребёнок.
Чаще всего у жителей региона выявляли клещевой вирусный энцефалит. Им заболели 174 человека. Также зарегистрированы 130 случаев клещевого боррелиоза, 10 случаев сибирского клещевого тифа, 2 случая эрлихиоза и 1 случай анаплазмоза.
В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон активности клещей еще не закончился. Жителям советуют соблюдать меры предосторожности при выездах на природу и после прогулок внимательно осматривать одежду, тело и домашних животных.