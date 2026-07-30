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За неделю клещи напали на 366 жителей Красноярского края

С начала сезона клещи атаковали более 15 тысяч жителей Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

30 июля в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю обнародовали свежие данные по нападениям клещей. За минувшую неделю от укусов кровососов пострадали 366 жителей региона, среди которых 20 детей. Всего же с начала опасного сезона зарегистрировано 15 148 обратившихся за помощью.

Из общего числа укушенных у 317 человек диагностированы различные клещевые инфекции. В их числе 174 случая вирусного энцефалита, 130 — боррелиоза, 10 — сибирского клещевого тифа, а также два случая эрлихиоза и один — анаплазмоза. Среди заболевших оказался 51 несовершеннолетний.

Специалисты предупреждают, что расслабляться рано: сезон активности членистоногих еще не завершен, поэтому горожанам и сельским жителям настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами предосторожности при выходах на природу и в парковые зоны. Специалисты напоминают о необходимости использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.

В Федеральном центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае действуют специальные пункты приема клещей для лабораторного исследования. Время их работы может меняться, актуальные часы приема можно уточнить на сайте ведомства.

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