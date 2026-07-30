За неделю клещи напали на 366 жителей Красноярского края

Специалисты предупреждают, что расслабляться рано: сезон активности членистоногих еще не завершен, поэтому горожанам и сельским жителям настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами предосторожности при выходах на природу и в парковые зоны. Специалисты напоминают о необходимости использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.