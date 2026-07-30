В России с 1 сентября запустят единый учёт всех платёжных карт

Ранее стало известно, что с 1 августа в трёх российских регионах заработает единый цифровой сервис для получения льгот. Пилотный проект запустят в Ростовской и Тюменской областях, а также Башкортостане. Инструмент создан на базе портала «Госуслуги» и платёжной системы «Мир». Пользователю потребуется выбрать подходящую банковскую карту в личном кабинете. После этого сведения о положенных мерах поддержки автоматически загрузятся из государственных систем. Новый механизм станет альтернативой бумажным удостоверениям, но не заменит их. Граждане по-прежнему смогут самостоятельно выбирать удобный способ подтверждения своего статуса.