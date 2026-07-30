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Российские войска ночью нанесли массированный удар по целям на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью нанесли массированный удар по целям на Украине. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Министерстве обороны страны.

В операции использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате поражены аэродромы, предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Все эти объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки.

— Также поражены сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, — добавили в пресс-службе ведомства.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко, в свою очередь, утверждал, что в городе вспыхнули несколько пожаров. Возгорания были зафиксированы в Святошинском и Оболонском районах.

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