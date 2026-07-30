В селе Неклиновского района обломки БПЛА повредили два окна в доме

В селе Русская-Слободка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом. В нем выбило два окна. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Также известно, что в ночь на 30 июля в небе над Ростовской области отражали массированную воздушную атаку. Всего было уничтожено более 40 беспилотников в Таганроге и восьми районах: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском и Тарасовском.
— В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, — добавил губернатор.
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