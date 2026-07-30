Рецидивист из Хабаровска получил 1,5 года за ночной налёт на киоск

Ночью злоумышленник в куртке с надвинутым на глаза капюшоном зашёл в киоск по продаже табачной продукции. В торговой точке в тот момент находилась продавщица — девушка сидела на полу за прилавком. Мужчина перемахнул через стойку, вырвал из кассового аппарата лоток с деньгами и скрылся. Ущерб предприниматель оценил в 69 тысяч рублей.