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Рецидивист из Хабаровска получил 1,5 года за ночной налёт на киоск

Грабёж на 69 тысяч рублей обернулся для хабаровчанина полутора годами колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд вынес приговор 29-летнему жителю микрорайона «Большой аэродром», который совершил грабёж в круглосуточном киоске. Инцидент произошёл в июне на улице Двинской в Индустриальном районе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ночью злоумышленник в куртке с надвинутым на глаза капюшоном зашёл в киоск по продаже табачной продукции. В торговой точке в тот момент находилась продавщица — девушка сидела на полу за прилавком. Мужчина перемахнул через стойку, вырвал из кассового аппарата лоток с деньгами и скрылся. Ущерб предприниматель оценил в 69 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2. Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабежи, отбывал наказание в исправительных колониях.

В ходе следствия злоумышленник полностью признал вину и возместил причинённый ущерб из личных сбережений. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж» и назначил наказание — один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phpk.ru