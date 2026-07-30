Зелёный — к деньгам, кольца — к беременности: Шаманка назвала важные цвета и украшения августа 2026

Тем, кто в августе хочет улучшить материальное положение, шаманка советует обратить внимание на зелёный цвет. Согласно её трактовке, он способен не только притягивать новые финансовые возможности, но и помогать сохранить уже имеющиеся накопления. Такой оттенок особенно пригодится тем, кто рассчитывает на повышение, ищет дополнительный источник дохода или планирует крупную покупку. Добавить зелёный в гардероб можно и перед важными переговорами, собеседованием или обсуждением зарплаты. Для образов подойдут как насыщенные изумрудные и травяные тона, так и более спокойные оттенки — оливковый, фисташковый или мятный. Усилить действие цвета можно с помощью украшения с зелёным камнем, особенно если оно выполнено из серебра.