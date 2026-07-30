Т2 отменил роуминг для звонков уже в 70 странах мира

Оператор Т2 ввел домашнюю тарификацию на исходящие звонки более чем в 70 странах. Компания стала первой в России, кто полностью отменил роуминг на звонки.
Теперь клиенты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на российские номера, находясь в любой из более чем 70 стран. Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Условия действуют для абонентов всех востребованных тарифных планов.
«Рост количества звонков из-за рубежа — лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наши абоненты хотят оставаться на связи с близкими, а мы стремимся обеспечить им такую возможность на привычных условиях. Расширяя список стран, мы следуем за географией путешествий наших клиентов: если направление востребовано — оно должно быть в списке», — отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.
Полный перечень доступен на сайте t2.ru.
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