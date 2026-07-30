Таксопарки просят мэрию Москвы кратно снизить штрафы нарушение правил парковки

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с просьбой поменять систему назначения административных штрафов для автомобилей такси, принадлежащих таксопаркам. Об этом говорится в письме организации от 16 июля (есть у «Ъ»). Основные предложения организации сводятся к снижению штрафов в несколько раз.