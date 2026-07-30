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В Ростовской области за ночь сбили более 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны в ночь на 30 июля уничтожили более 40 беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 30 июля уничтожили более 40 беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушные цели были сбиты над Таганрогом, а также Кашарским, Миллеровским, Красносулинским, Шолоховским, Чертковским, Азовским, Аксайским и Тарасовским районами.

В результате падения обломков беспилотников повреждения получили два частных дома в Неклиновском районе. В селе Русская Слободка в одном из домов выбило два окна, а в селе Марьевка накануне были повреждены кровля и остекление жилого дома.

По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал.

Власти также предупредили, что режим беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали не находиться на открытой местности, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

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