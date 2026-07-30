Муниципальный этап Фестиваля детского дворового футбола 6×6 прошел в Дзержинске

В Дзержинске состоялся муниципальный этап Фестиваля детского дворового футбола 6×6. О том, как это было, в своих соцсетях рассказал глава города Михаил Клинков.
Матч прошел на стадионе «Капролактамовец» при поддержке Нижегородского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На поле встретились четыре команды — «Марс», «Нептун», «Юпитер» и «Сатурн».
По словам главы Дзержинска, ребята сражались за победу по-взрослому. Кроме того, футбол учит главному — чувству локтя, сплоченности и умению идти к цели вместе. В рамках мероприятия для ребят также прошел мастер-класс от футболистов «Химика».
В упорной борьбе победу одержала команда «Юпитер», серебряным призером стал «Сатурн», а бронза досталась футболистам «Марса». Победители получили кубки, а все участники — мороженое и вкусную пиццу.
«Главная награда для ребят — это опыт и понимание того, что спорт объединяет. Глядя на такую активную и талантливую молодежь, можно быть уверенным — у Дзержинска отличное спортивное будущее!», — отметил в посте Михаил Клинков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что почти две трети нижегородцев активно занимаются физкультурой и спортом.