Найден генетический маркер для отбора коров с высоким содержанием жира в молоке

Исследование проведено на 87 коровах-первотелках в одном из хозяйств Балтасинского района Татарстана. У животных брали образцы крови и анализировали их методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результаты показали, что коровы с генотипом AB давали в среднем на 3,5% больше молока, чем животные с генотипом AA. При этом у коров с генотипами AB и BB массовая доля жира в молоке оказалась выше на 0,4 процентных пункта по сравнению с генотипом AA, а по выходу молочного жира преимущество составило более 11%. Также отмечено, что у животных с генотипом BB чаще встречалось более высокое содержание белка в молоке, хотя этот результат требует дополнительной проверки из-за небольшого числа таких коров в выборке.