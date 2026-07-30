Найден генетический маркер для отбора коров с высоким содержанием жира в молоке

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Ученые Казанского государственного аграрного университета установили связь между вариантами гена пролактина и молочной продуктивностью коров джерсейской породы. Животные с определенным генотипом дают не только больше молока, но и заметно более жирное молоко — а значит, потенциально могут быть более выгодны для производства сливочного масла и сыра, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Пролактин — гормон, который вырабатывается в гипофизе и отвечает за развитие молочной железы и поддержание лактации у млекопитающих. Ген, который его кодирует, может существовать в разных вариантах — ученые обозначают их буквами A и B. У каждого животного есть две копии этого гена, поэтому возможны три сочетания: AA, AB и BB. Именно эти различия и стали предметом исследования.
«Полученные данные показывают, что аллель B гена пролактина связан с повышением жирномолочности и белковомолочности у коров джерсейской породы. Это согласуется с биологической ролью пролактина: он стимулирует работу клеток молочной железы, отвечающих за синтез жира в молоке. Подобные генетические маркеры могут стать дополнительным инструментом при отборе животных для разведения — наряду с традиционными методами оценки по продуктивности родителей. Особенно это актуально для джерсейской породы, которая ценится именно за высокую жирность молока и активно используется в производстве сыра и масла», — цитирует пресс-служба доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Казанского ГАУ Радика Шайдуллина.
Исследование проведено на 87 коровах-первотелках в одном из хозяйств Балтасинского района Татарстана. У животных брали образцы крови и анализировали их методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результаты показали, что коровы с генотипом AB давали в среднем на 3,5% больше молока, чем животные с генотипом AA. При этом у коров с генотипами AB и BB массовая доля жира в молоке оказалась выше на 0,4 процентных пункта по сравнению с генотипом AA, а по выходу молочного жира преимущество составило более 11%. Также отмечено, что у животных с генотипом BB чаще встречалось более высокое содержание белка в молоке, хотя этот результат требует дополнительной проверки из-за небольшого числа таких коров в выборке.
Ученые планируют расширить выборку и проверить устойчивость этой связи в других хозяйствах региона. Подобные работы продолжают линию исследований молекулярных маркеров продуктивности сельскохозяйственных животных, которую развивают ученые Татарстана.