В Москве рассказали о пилотном проекте «бобрового менеджмента»

Он отметил, что в окрестностях Москвы бобров истребили еще в XVI-XVII веках, и спустя 300−400 лет после своего исчезновения бобры вернулись в город не сразу. Их пытались расселять здесь еще с середины XX века — завозили из Белоруссии и Воронежской области, хотя не все выпуски тогда удались из-за вырубки лесов и осушения болот. К концу 1990-х бобры добрались до столицы и сегодня только в пределах старой Москвы живет около 250 особей, в основном в западных районах — Строгино, Покровское-Стрешнево, Митино, Хорошево-Мневники, а также по рекам Сетунь, Яуза и Сходня. Селятся бобры преимущественно в парковых зонах, где сохраняются естественные прибрежные участки и водно-болотные местообитания. При этом в Москве уже есть примеры успешного добрососедства бобров и людей. Так, в парках Покровское-Стрешнево и Яуза экотропы идут вокруг крупных бобровых поселений, что позволяет постоянно наблюдать за бобрами и за всеми изменениями, которые они вносят в ландшафт.