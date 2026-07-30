В Москве рассказали о пилотном проекте «бобрового менеджмента»

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пилотный проект «бобрового менеджмента» по мирному сосуществованию людей и этих животных возможен в Москве на острове, получившем свое название в их честь. Об этом рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, руководитель рабочей группы по бобрам Териологического общества имени академика В. Е. Соколова при Российской академии наук Иван Башинский.
«Бобровый остров на Москве-реке уже много лет служит домом для одной бобровой семьи. В перспективе остров может стать пилотной площадкой для системного внедрения инструментов “бобрового менеджмента”, обеспечивающих устойчивое сосуществование городской среды и популяции бобров с учетом интересов как экосистемы, так и человека», — сказал Башинский.
Он отметил, что в окрестностях Москвы бобров истребили еще в XVI-XVII веках, и спустя 300−400 лет после своего исчезновения бобры вернулись в город не сразу. Их пытались расселять здесь еще с середины XX века — завозили из Белоруссии и Воронежской области, хотя не все выпуски тогда удались из-за вырубки лесов и осушения болот. К концу 1990-х бобры добрались до столицы и сегодня только в пределах старой Москвы живет около 250 особей, в основном в западных районах — Строгино, Покровское-Стрешнево, Митино, Хорошево-Мневники, а также по рекам Сетунь, Яуза и Сходня. Селятся бобры преимущественно в парковых зонах, где сохраняются естественные прибрежные участки и водно-болотные местообитания. При этом в Москве уже есть примеры успешного добрососедства бобров и людей. Так, в парках Покровское-Стрешнево и Яуза экотропы идут вокруг крупных бобровых поселений, что позволяет постоянно наблюдать за бобрами и за всеми изменениями, которые они вносят в ландшафт.
Башинский рассказал, что с Бобрового острова уже было вывезено более 100 тонн строительных и бытовых отходов. Работы по расчистке продолжаются, а также ведутся строительные работы. И хотя бобры уже стали привычными городскими жителями, и шум их не очень тревожит, по рекомендациям ученых, на острове огорожено более 200 метров береговой полосы шириной 30 метров, где сохранены деревья, кустарники и трава.