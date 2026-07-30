Ещё в четырёх районах Хабаровского края установился высокий класс пожарной опасности

По данным синоптиков из-за сухой и жаркой погоды на территории Ванинского округа, Аяно — Майского, Ульчского, им. П. Осипенко, Солнечного, Комсомольского и Николаевского муниципальных районов установился IV (высокий) класс пожарной опасности в лесах. В остальных районах региона 2−3 классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«По данным информационных ресурсов, до 1 августа не прогнозируется существенных осадков, которые могли бы существенно повлиять на снижение класса пожарной опасности», — говорится в сообщении.
В связи с этим возрастает риск возникновение и увеличение числа очагов и площадей природных пожаров на землях лесного фонда и особо охраняемых территориях, распространение огня на населенные пункты (в т.ч. дачные поселки), линии электропередач и линии связи, объекты экономики. А так же возможно задымление населенных пунктов от шлейфов пожаров, с превышением предельно допустимых концентраций по веществу 4 — 5-го класса опасности — оксиду углерода.
Жителям и гостям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор, готовить пищу на мангалах в лесах, на дачных участках и вблизи любых строений. Важно соблюдать требования особого противопожарного режима во время нахождения в природной среде на отдыхе или при сборе дикоросов, на рыбалке и охоте, в лесу, на дачных и приусадебных участках.
Гражданам необходимо очистить свои территории от сухой травы и горючего мусора, а также иметь запас воды или песка для тушения. Требования касаются не только частных лиц, но и предприятий, садовых товариществ и органов местного самоуправления — они обязаны регулярно косить траву и содержать минерализованные полосы.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан, должностных лиц и организаций. Штраф для граждан может составить сумму до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.
Напомним, в крае зарегистрировано 15 лесных пожаров, из них: 10 в зоне контроля — на значительном удалении и под постоянным мониторингом; два локализованы. Очаги находятся в Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что из-за сухой и жаркой погоды на территории Аяно-Майского, Ульчского, им. П. Осипенко муниципальных районов установился IV (высокий) класс пожарной опасности в лесах.