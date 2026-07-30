Ещё в четырёх районах Хабаровского края установился высокий класс пожарной опасности

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан, должностных лиц и организаций. Штраф для граждан может составить сумму до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.