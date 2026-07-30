В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает краевой минтербез. Все оперативные службы оповещены и находятся в состоянии готовности. В ряде районов Перми может не работать мобильный интернет. Также временно прекратили работать АЗС.
В Прикамье объявлен режим беспилотной опасности
В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает краевой минтербез. Все оперативные службы оповещены и находятся в состоянии готовности. В ряде районов Перми может не работать мобильный интернет. Также временно прекратили работать АЗС.