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В Прикамье объявлен режим беспилотной опасности

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает краевой минтербез. Все оперативные службы оповещены и находятся в состоянии готовности. В ряде районов Перми может не работать мобильный интернет. Также временно прекратили работать АЗС.

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает краевой минтербез. Все оперативные службы оповещены и находятся в состоянии готовности. В ряде районов Перми может не работать мобильный интернет. Также временно прекратили работать АЗС.