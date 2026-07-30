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Онищенко назвал самые благоприятные месяцы для отпуска

Онищенко: наиболее благоприятными месяцами для отпуска являются апрель и май.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Наиболее благоприятными месяцами для отпуска являются апрель и май, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Ехать отдыхать где-нибудь в октябре на экватор, а потом вернуться, когда у нас будет зима — это неправильно. А вот начать раньше теплый период, допустим, в апреле уйти в отпуск, или в мае отдыхать на юге, потом вернуться, а тут уже все цветет. Такой вариант правильный и разумный», — сказал Онищенко.

Людям, страдающим от хронических заболеваний, академик посоветовал перед поездкой обратиться к врачу и уточнить, какие риски для здоровья существуют при смене климата и часового пояса.

«Если мы улетаем куда-то, мы же меняем все, включая образ жизни. Там другое время, даже это надо учитывать. Поэтому решение стоит принимать исходя из состояния здоровья, вашей мотивации и, конечно, с учетом (рисков — ред.) инфекций», — заключил Онищенко.