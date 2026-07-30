Онищенко назвал самые благоприятные месяцы для отпуска

«Ехать отдыхать где-нибудь в октябре на экватор, а потом вернуться, когда у нас будет зима — это неправильно. А вот начать раньше теплый период, допустим, в апреле уйти в отпуск, или в мае отдыхать на юге, потом вернуться, а тут уже все цветет. Такой вариант правильный и разумный», — сказал Онищенко.