В Красноярском крае за неделю клещи покусали 366 человек

В Красноярском крае за последнюю неделю от присасывания клещей пострадали 366 жителей региона, среди них 20 детей. С начала сезона зафиксировано 15 148 обращений после укусов клещей. Клещевые инфекции подтвердились у 317 человек, в том числе у 51 ребенка. Чаще всего у заболевших выявляли клещевой вирусный энцефалит — 174 случая и клещевой боррелиоз — 130 случаев. Также зарегистрировано 10 случаев сибирского клещевого тифа, два случая эрлихиоза и один случай анаплазмоза. В Роспотребнадзоре напоминают, что сезон активности клещей еще не завершен. Жителям края советуют соблюдать меры предосторожности: использовать закрытую одежду и репелленты, осматривать себя после прогулок и при обнаружении клеща обращаться в пункт приема или медицинскую организацию. График работы пунктов приема клещей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» изменен, рекомендуем уточнять его заранее, — добавили в пресс-службе ведомства. Напомним, что ранее красноярцев предупредили об опасности подкормки медведей на трассах.