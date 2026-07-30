США сделали In God We Trust национальным девизом 70 лет назад

В этом состоянии США и подошли к холодной войне, и состояние это было не самым выгодным. Люди от природы склонны мыслить крайностями и противоположностями и воспринимать явления через бинарные оппозиции: тепло и холод, тьма и свет, свобода и контроль, равенство и превосходство. Очень трудно было бы бороться с нацизмом, провозглашая своим идеалом борьбу за белую расу, и потому во время борьбы с Гитлером сегрегация американских чернокожих замалчивалась или сводилась на нет. Точно так же никто ни тогда, ни сейчас — кроме узких специалистов, — не смог бы объяснить, в чем суть идейного раскола между марксистами советскими, югославскими и китайскими.