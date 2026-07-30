В Красноярском крае приставы взыскали долг с забывчивого сельхозпредприятия

Суд обязал арендатора выплатить 224 тысячи рублей основного долга и 15 тысяч рублей пени, однако компания проигнорировала требования. Тогда пристав применил принудительные меры. Сначала были арестованы банковские счета организации. Затем выяснилось, что за предприятием числятся крупный земельный участок и три здания. В отношении этих объектов вынесли постановление о запрете на регистрационные действия.