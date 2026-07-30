По данным Дальневосточного УГМС, в ближайшие дни уровень воды в реке возле краевой столицы будет расти и к 5−8 августа может достигнуть 430−450 сантиметров. При этом с 450 сантиметров у Хабаровска начинается уровень неблагоприятных явлений, а с 600 сантиметров — уровень опасных явлений. В случае подъема воды до таких отметок, по информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, Амур может подтопить низкие места, расположенные на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Кроме того, уже ушел под воду нижний ярус набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске.
Амур возле Хабаровска скоро может достичь уровня неблагоприятных явлений
По данным Дальневосточного УГМС, в ближайшие дни уровень воды в реке возле краевой столицы будет расти и к 5−8 августа может достигнуть 430−450 сантиметров. При этом с 450 сантиметров у Хабаровска начинается уровень неблагоприятных явлений, а с 600 сантиметров — уровень опасных явлений. В случае подъема воды до таких отметок, по информации ГУ МЧС России.
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