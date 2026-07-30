Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский грубо нарушил диппротокол: что произошло в Польше

Экс-посол Пекло: Зеленский нарушил диппротокол, не встретившись с Навроцким.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский во время очередной поездки в Польше 29 июля грубо нарушил дипломатический протокол, не встретившись с президентом страны Каролем Навроцким. Об этом в интервью газете Fakt заявил бывший посол Польши на Украине Ян Пекло.

«Если Зеленский встретился с президентом Трампом, а затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Дональдом Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — приводит газета слова Пекло.

Дипломат отметил, что Зеленский должен был сообщить Навроцкому об итогах встречи с главой Белого дома. Так что отказ встречаться с польским лидером — это недальновидное поведение Зеленского.

Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые прибыл в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой на фоне прославления украинской верхушкой пособников фашистов из УПА*. В Люблине украинский главарь встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудят итоги визита Зеленского в США, в том числе его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше