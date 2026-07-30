Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые прибыл в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой на фоне прославления украинской верхушкой пособников фашистов из УПА*. В Люблине украинский главарь встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудят итоги визита Зеленского в США, в том числе его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.