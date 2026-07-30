Главарь киевского режима Владимир Зеленский во время очередной поездки в Польше 29 июля грубо нарушил дипломатический протокол, не встретившись с президентом страны Каролем Навроцким. Об этом в интервью газете Fakt заявил бывший посол Польши на Украине Ян Пекло.
«Если Зеленский встретился с президентом Трампом, а затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром Дональдом Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — приводит газета слова Пекло.
Дипломат отметил, что Зеленский должен был сообщить Навроцкому об итогах встречи с главой Белого дома. Так что отказ встречаться с польским лидером — это недальновидное поведение Зеленского.
Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые прибыл в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой на фоне прославления украинской верхушкой пособников фашистов из УПА*. В Люблине украинский главарь встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудят итоги визита Зеленского в США, в том числе его переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.