Калининградские исследователи обучили нейросеть определять нарушения мозга по речи. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу БФУ имени Канта.
Учёные отметили, что нейросеть поможет врачам проводить диагностику пациентов с когнитивными нарушениями. При разработке модели специалисты сделали акцент на анализе особенностей речи человека. Нейросеть обучили улавливать их смысловые и звуковые проявления.
Мы, люди, можем уловить какие-то отклонения в голосе человека и интуитивно предположить, что у него есть какое-то заболевание. Но нейросеть может выявить и оценить эти отклонения с помощью статистических методов. Она обрабатывает данные, сравнивает их с данными диагностированных больных и здоровых людей, выявляет статистически значимые признаки когнитивных нарушений и оценивает вероятность заболевания или травмы по шкале от нуля до 100 процентов, — рассказал младший научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта университета Глеб Осадчий.
Во время исследования модель оценивает 88 различных звуковых характеристик: как человек произносит слова, количество пауз, дрожь в голосе, изменения громкости и другие. Для обучения нейросети специалисты использовали записи речи людей с когнитивными нарушениями и без них.
«В ближайшее время нам бы хотелось довести разработку до готового продукта, который может быть внедрён в диагностическую медицинскую практику. Для этого нужно набрать большое количество аудиозаписей пациентов, а это возможно только при непосредственном взаимодействии с клиниками. Сейчас мы начинаем такое сотрудничество», — пояснил эксперт.