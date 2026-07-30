Калининградские исследователи обучили нейросеть определять нарушения мозга по речи

Мы, люди, можем уловить какие-то отклонения в голосе человека и интуитивно предположить, что у него есть какое-то заболевание. Но нейросеть может выявить и оценить эти отклонения с помощью статистических методов. Она обрабатывает данные, сравнивает их с данными диагностированных больных и здоровых людей, выявляет статистически значимые признаки когнитивных нарушений и оценивает вероятность заболевания или травмы по шкале от нуля до 100 процентов, — рассказал младший научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта университета Глеб Осадчий.