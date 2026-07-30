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Ветераны СВО в Красноярском крае могут получить бесплатную адаптивную одежду

Государственный фонд «Защитники Отечества» начал обеспечивать ветеранов СВО с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой.

В Красноярском крае фонд «Защитники Отечества» начал обеспечивать ветеранов СВО с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. Ее выдают бесплатно в качестве технических средств реабилитации — каждому положено три комплекта: летний, зимний и демисезонный, сообщили в фонде.

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, современные технологии в сфере адаптивной моды помогают людям с инвалидностью заниматься спортом и творчеством, работать и вести активную жизнь. При подборе вещей специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности ветерана. В комплект входит до 12 позиций.

Модели разработали победители Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях» — профессиональные дизайнеры, модельеры и студенты из России и других стран. В июне окружной этап конкурса прошел в Красноярске в рамках межрегиональных соревнований «Кубок Защитников Отечества» СФО. Красноярские дизайнеры заняли вторые и третьи места в разных номинациях. На гала-показе модели представили сами ветераны и их родные.

«После своего ранения на передовой я хорошо знаю, что такое долгая реабилитация и с какими бытовыми трудностями сталкиваются парни. Окружающие часто этого не замечают, но банальные вещи — застегнуть пуговицы, завязать шнурки или дотянуться до кармана, если ты на протезе, — становятся проблемой. Из таких мелочей складывается повседневный комфорт и, главное, самостоятельность человека», — рассказал участвовавший в показе ветеран СВО Игорь Балаболенко.

В этом году на конкурс заявились новые участники, что позволит воплотить еще больше идей.

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