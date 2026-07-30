Ветераны СВО в Красноярском крае могут получить бесплатную адаптивную одежду

«После своего ранения на передовой я хорошо знаю, что такое долгая реабилитация и с какими бытовыми трудностями сталкиваются парни. Окружающие часто этого не замечают, но банальные вещи — застегнуть пуговицы, завязать шнурки или дотянуться до кармана, если ты на протезе, — становятся проблемой. Из таких мелочей складывается повседневный комфорт и, главное, самостоятельность человека», — рассказал участвовавший в показе ветеран СВО Игорь Балаболенко.