В Красноярске коммунальщики перешли на усиленный режим из-за ливней

В компании обратились к горожанам с настоятельной просьбой не открывать люки колодцев самостоятельно в попытках ускорить слив луж с проезжей части или дворов. Такие действия не только создают дополнительную перегрузку очистных сооружений, но и представляют серьезную опасность для пешеходов и автомобилистов, которые могут провалиться в открытые колодцы. Кроме того, каждый случай несанкционированного вскрытия люков будет расцениваться как самовольное использование централизованной системы водоотведения, что грозит нарушителям административным штрафом. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и доверить работу с канализационными сетями профессионалам.