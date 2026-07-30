Поздравления с Днем железнодорожника 2026

Мои поздравления, дорогой! Мы тебя безумно любим и ценим просто за то, что ты есть — такой теплый, понимающий и родной. Хочу, чтобы ты поменьше уставал, а потому желаю железного здоровья, вагон спокойствия и чтобы на работе ценили на вес золота. А для нас ты бесценен, всегда помни об этом, родной!